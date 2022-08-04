Новосибирск, 4 августа, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Сотрудники одного из крупнейших оборонных заводов Новосибирска — «Электроагрегат» — сообщили о критической ситуации. По их словам, на протяжении нескольких лет завод подвергается рейдерским нападкам. Работники уже написали открытое письмо к мэру города, губернатору Новосибирской области и полпреду по Сибирскому федеральному округу.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирск

«Пользуясь административными и юридическими методами давления, группа бизнесменов пытается перехватить контроль над предприятием. Опорочить честь предприятия, многократно награждённого знаками отличия за честный и добросовестный труд. Разрушить производство, где почти 300 человек ежедневно укрепляют оборонную и промышленную мощь России», — говорится в открытом письме, размещённом на официальном сайте завода.

Сотрудники предприятия уточнили, что с началом специальной операции попытки захватить предприятие усилились. Они предполагают, что «захватчики надеются извлечь выгоду из геополитической обстановки».