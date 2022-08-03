Ульяновск, , 13:45 — REGNUM В Ульяновской области спасатели предупреждают о высокой пожароопасности. Об этом сообщает на сайте управления МЧС.

Поле Черкасский Андрей © ИА REGNUM

По данным ведомства, 4 — 8 августа местами ожидается высокая пожарная опасность (четвёртый класс). В регионе объявлен жёлтый уровень опасности (стихия потенциально опасна).

Спасатели напоминают, что в жару и сухую погоду возникает опасность природных пожаров.

Отметим, что всего существует пять классов пожарной опасности, где четвёртый и пятый означают соответственно высокую и чрезвычайную опасность.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 3 — 5 августа местами в Ульяновской области ожидается жара +30…+32 градуса, в связи с чем был объявлен жёлтый уровень опасности.

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