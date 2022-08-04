Казань, 4 августа, 2022, 14:34 — ИА Регнум. С 5 по 11 августа на территории Татарии местами сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс). Региональным управлением Гидрометцентра объявлено штормовое предупреждение.

Пожар в лесу (фрагмент). Алексей Саврасов. 1883

По данным синоптиков, Татария находится под влиянием обширного антициклона. Сохраняется очень теплая сухая погода.

В ближайшие дни, 5–7 августа, осадков не ожидается. Температура воздуха по ночам составит около +17 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +26…+33 ˚С.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году пожароопасный сезон в Татарии составил 193 дня и продолжался с 15 апреля до 25 октября.

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