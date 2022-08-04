Москва, 4 августа, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Правительство поддержит строительство M-12 дополнительным финансированием. Об этом 4 августа заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Government.ru Михаил Мишустин

«Одним из наиболее масштабных проектов является строительство автомобильной трассы M-12. Она призвана обеспечить скоростное сообщение между несколькими российскими регионами, тем самым придав экономике дополнительный импульс к развитию, и станет частью перспективного маршрута в западный Китай», — заявил Мишустин.

По его словам, ранее правительство уже выделяло дополнительное финансирование на ускорение работ, и в этот раз направит ещё 50 млрд рублей.

«Эти ресурсы позволят обеспечить опережающее строительство. Рассчитываем, что благодаря такой поддержке будут досрочно, уже в текущем году введены в эксплуатацию участки в Московской, Владимирской областях. Их общая протяжённость составит около 100 км», — отметил он.