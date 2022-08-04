Донецк, 4 августа, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Кировский район Донецка оказался обстрелян украинскими войсками. Об этом 4 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня.

Алексей Колчин ИА REGNUM Артиллерия

В 14:00 зафиксирована атака киевских войск с позиций в населённом пункте Невельское. По Кировскому району выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска совершили обстрел посёлка Гольмовский в Донецкой Народной Республике.