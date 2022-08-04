Москва, , 14:18 — REGNUM Ведомства больше не смогут требовать сведения, уже имеющиеся у органов власти. Об этом 4 августа заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Михаил Мишустин Government.ru

«Подписано постановление, согласно которому сокращается объём запрашиваемых данных почти на четверть. Ведомства больше не смогут требовать сведения, уже имеющиеся в распоряжении органов власти», — заявил Мишустин.

«Например, не потребуется предоставлять выписки из различных реестров или ряд документов, подтверждающих право на получение земельного участка. Рассчитываем, что такая мера поможет избавить людей и бизнес», — подчеркнул он.

Ранее президент России на заседании Госсовета поручил сократить продолжительность инвестиционного строительного цикла не менее чем на 30%.