Москва, 4 августа 2022, 14:18 — REGNUM Ведомства больше не смогут требовать сведения, уже имеющиеся у органов власти. Об этом 4 августа заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
Government.ru

«Подписано постановление, согласно которому сокращается объём запрашиваемых данных почти на четверть. Ведомства больше не смогут требовать сведения, уже имеющиеся в распоряжении органов власти», — заявил Мишустин.

«Например, не потребуется предоставлять выписки из различных реестров или ряд документов, подтверждающих право на получение земельного участка. Рассчитываем, что такая мера поможет избавить людей и бизнес», — подчеркнул он.

Ранее президент России на заседании Госсовета поручил сократить продолжительность инвестиционного строительного цикла не менее чем на 30%.