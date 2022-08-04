Варшава, , 14:18 — REGNUM Электронное заграждение на границе с Калининградской областью России Польша начнёт возводить уже в этом году, сообщила 4 августа представитель польской пограничной охраны поручик Анна Михальская.

Речь идёт о сплошной линии камер, сенсоров и датчиков движения. Сейчас электронными системами оснащают защитную стену на границе с Белоруссией, её сооружали с января по июль.

«Запланировано строительство защиты по всему периметру границы, включая участок границы с Калининградской областью [РФ] и у пограничной реки Буг», — сказала Михальская.

Как сообщало ИА REGNUM, польские власти утверждают, что заграждение на границе необходимо для недопущения проникновения нелегальных мигрантов со стороны Белоруссии.

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