София, 4 августа, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В результате спецоперации представителей Управления по борьбе с организованной преступностью в столице Болгарии Софии была выявлена крупная лаборатория по производству наркотических средств. Об этом 4 августа сообщает софийская газета «Факты».

(сс)apoltix Полиция Болгарии

Согласно официальной информации, «производственные цеха» указанной структуры располагались в одной из квартир в спальном районе города.

Общая стоимость изъятых препаратов не разглашается. По некоторым данным, речь может идти о нескольких десятках тысяч долларов.

Сообщается о задержании двух граждан. Если их вина будет доказана в суде, им грозит тюремное заключение на срок до семи лет.