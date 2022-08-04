Ереван, 4 августа, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Властям Азербайджана нужно признать существование Нагорного Карабаха (которое Баку отрицает, ссылаясь на соглашение о перемирии 2020 года), линии соприкосновения и Лачинского коридора, который связывает регион с Арменией. Об этом 4 августа заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе заседания правительства республики.

primeminister.am Никол Пашинян

Как отметил Пашинян, власти Армении выполняют взятые ею на себя в этом вопросе обязательства.

«Азербайджан также должен выполнить свои обязательства — признать закрепленное подписью президента Азербайджана существование такой единицы как Нагорный Карабах, уважать наличие линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и Лачинского коридора», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Нагорном Карабахе российские миротворцы сменили позиции после обострения ситуации.