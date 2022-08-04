Москва, 4 августа, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Договорённости по вывозу зерна с Украины стали примером эффективных переговоров. Об этом 4 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

«Это хороший пример того, что самые сложные вопросы можно решать при учёте интересов всех сторон. Здесь в данном случае можно отменить очень позитивную роль и Гуттереша и, конечно, огромный вклад, который внёс лично президент Турции Эрдоган», — заявил Песков.

Да, это пример того, как можно договариваться», — констатировал он.