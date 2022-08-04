Москва, 4 августа, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Прописать в российском законодательстве статус профессиональных инфлюэнсеров предложил депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин.

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«В законодательстве нужно прописать правовой статус профессиональных инфлюэнсеров, но в то же время не повторить ошибок, допущенных в законе о «реестре блогеров», — отметил Горелкин в телеграм-канале.

Параллельно государство должно способствовать любым формам их самоорганизации и формированию этических правил блогеров, считает парламентарий.

По его убеждению, одним правилом должен стать запрет на рекламу сомнительных товаров и услуг.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, федеральный закон № 97-ФЗ от 5 мая 2014 года обязывает обладателей интернет-ресурсов (сайтов, блогов и так далее) с аудиторией свыше 3 тыс. пользователей в сутки регистрироваться в Роскомнадзоре, фактически блогеры приравниваются к СМИ.

Однако с 1 августа 2017 года Роскомндзор прекратил вести реестр блогеров. Юридически это связано с тем, что 29 июля 2017 года президент России подписал закон №276, отменивший те положения закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые регулировали деятельность блогеров.

Роскомнадзор сейчас акцентирует внимание на том, что «пользователи сети, публикующие авторский контент, обязаны соблюдать требования иных законодательных актов, касающихся сбора, обработки и распространения информации». Таким образом, блогеры уже должны проверять достоверность фактов.