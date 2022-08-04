Париж, 4 августа, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о создании фонда в три миллиона евро для создания десяти новых центров ЛГБТ+ в стране и укрепления 35 центров уже существующих, передает BFM TV.

Elisabeth Borne Премьер-министр Франции Элизабет Борн

«Мы хотим, чтобы было как минимум два центра в каждом регионе Франции и как минимум один центр в каждом заморском регионе», — уточняет премьер-министр, выступая с речью во время визита в центр ЛГБТ+ в Орлеане.

Элизабет Борн также объявила о создании должности посла по правам ЛГБТ+. Посол будет назначен до конца года и будет координировать действия министерства Европы и иностранных дел по защите от дискриминации и продвижению прав ЛГБТ+ в мире.