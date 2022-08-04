Песков заявил, что в Кремле обеспокоены ситуацией в Нагорном Карабахе
Москва, 4 августа, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В Кремле обеспокоены обострением ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом 4 августа сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
Он прокомментировал журналистам ситуацию в республике. С 1 августа произошло обострение, зафиксированы стычки между военными Армении и Азербайджана.
По словам Пескова, в Кремле обеспокоены сложившейся ситуацией.