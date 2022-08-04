Москва, 4 августа, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В Кремле обеспокоены обострением ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом 4 августа сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он прокомментировал журналистам ситуацию в республике. С 1 августа произошло обострение, зафиксированы стычки между военными Армении и Азербайджана.

По словам Пескова, в Кремле обеспокоены сложившейся ситуацией.