Донецк, 4 августа, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования продолжают массированный обстрел Донецка. Об этом 4 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

В 13:00 нанесён удар с позиций в населённом пункте Первомайское. По Киевскому району Донецка выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецке погибли пять мирных жителей в результате удара украинских войск по центру города.