Степанакерт, 4 августа, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Служба национальной безопасности (СНБ) Нагорного Карабаха призывает жителей не поддаваться на ложные новости и следить только за официальными ресурсами. Об этом говорится в сообщении СНБ, распространённом пресс-службой 4 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Спецслужбы Азербайджана рассылают на электронную почту сообщения, содержащие фейковые новости и угрозы, на адреса граждан Республики Арцах и государственных учреждений и пытаются сеять панику, чтобы создать атмосферу страха», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также призывают всех, кто получает угрозы и сообщения с подозрительным содержанием, обращаться в СНБ.

Напомним, с конца июля в Нагорном Карабаха начала накаляться обстановка. 1 августа в Нагорном Карабахе был ранен военнослужащий в ходе обстрела с азербайджанской стороны. 3 августа в Баку сообщили о гибели своего солдата. В тот же день ВС Азербайджана атаковали позиции Арцаха с применением БПЛА и миномётов. Сообщается, что двое карабахских военнослужащих погибли, 19 были ранены. В Карабахе объявили частичную мобилизацию.