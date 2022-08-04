Новосибирск, 4 августа, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Новосибирского депутата Хельгу Пирогову, которая, комментируя в соцсети статью о достойных похоронах погибших в СВО героевРоссии, позволила себе циничные и гадкие высказывания в отношении солдат, МВД России объявило в розыск, передает 4 августа телеграм-канал kommersant.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Напомним, её предложение «оживить» погибших солдат, «сильно надавать по щщам», а потом отправить обратно в могилы, вызвало бурю возмущения у подавляющего большинства людей.

В розыск она попала после того, как Александр Бастрыкин поручил коллегам в Новосибирске организовать процессуальную проверку в отношении депутата.

Как сообщало ИА REGNUM, после возбуждения уголовного дела Пирогова уехала из России в Грузию.

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