Донецк, 4 августа, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Украинские боевики вновь обстреляли Кировский район Донецка, сообщили 4 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:50 (совпадает с мск) — н. п. Невельское — г. Донецк (Кировский район): выпущено 10 снарядов калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 4 августа киевские боевики обстреляли Кировский район Донецка, выпустив по нему 10 снарядов калибра 122 мм.

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