Стокгольм, , 13:05 — REGNUM Прошедшее вечером 3 августа голосование в Сенате США, члены которого подавляющим большинством проголосовали выступили за принятие Швеции и Финляндии в НАТО, является важным шагом на пути к членству в альянсе для обеих стран. Об этом в эфире телеканала SVT 4 августа рассказал Магнус Кристианссон, исследователь из Военной академии Швеции.

Генеральный секретарь НАТО с представителями Финляндии и Швеции Nato.int

«Понятно, что это символично, но символизм тоже важен. США являются самым важным государством в НАТО», — подчеркнул Кристианссон.

На сегодняшний день только семь стран еще не проголосовали за вступление двух северных стран в альянс.

«Как вы думаете, когда Швеция и Финляндия вступят в НАТО?» — поинтересовалась ведущая.

«После окончания осеннего квартала, то есть до Рождества, я думаю. Но большая проблема — это Турция», — подчеркнул Кристианссон.

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