Стокгольм, , 13:03 — REGNUM Министр Швеции по делам миграции Андерс Игеман считает, что правительство страны не может закрывать глаза на проблемы, которые существуют в стране. Об этом он заявил в студии телеканала SVT вечером 3 августа.

Швеция

«Если мы не преодолеем сегрегацию, мы подведем людей, приехавших сюда, в Швецию», — сказал чиновник.

В эфире главного телеканала Швеции он также еще раз подчеркнул, что такие факторы, как преступность, социально-экономическое происхождение и классовая принадлежность, важнее, чем этническое происхождение мигрантов.

Стоящий напротив официальный представитель «Левых» по миграционной политике Тони Хадду обвинил Игемана в проведении «расистской политики» из-за его недавних высказываний о этнической принадлежности мигрантов.

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