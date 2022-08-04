Донецк, 4 августа, 2022, 12:53 — ИА Регнум. В Донецке погибли пять мирных жителей в результате удара украинских войск по центру города. Об этом 4 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня.

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По предварительным данным, в результате удара по центру Донецка 4 августа погибли пять человек, пострадали ещё шесть.

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