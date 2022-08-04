Вашингтон, 4 августа, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Популярный американский рэпер Канье Уэст (Йе) создал новый авторский сайт. Об этом 4 августа сообщил портал HipHopDX.

Цитата из видеоподкаста Revolt Канье Уэст

В настоящий момент на сайте имеется единственная страница с надписью «Скоро будет», поэтому не исключено, что он по-прежнему находится в разработке. Многие поклонники артиста поделились мнением о том, что на создание сайта Уэста сподвиг недавний конфликт с компанией Adidas.

Ранее Канье Уэст обвинил Adidas в проведении Дня Yeezy без его согласия. Рэпер также отметил, что компания всячески препятствовала его сотрудничеству с другими брендами.