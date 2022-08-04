Краснодар, 4 августа, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Из Донбасса вернулся помощник атамана Екатеринодарского казачьего общества Кубанского казачьего войска по постановке на военный учет и мобилизационному резерву Игорь Гончаров. Военный лётчик, не раздумывая, принял решение об участии в специальной военной операции на Украине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Кубанского казачьего войска.

Николай Хижняк ИА REGNUM Казаки

Как признался доброволец, навыки кадрового военного помогли в руководстве личным составом, правильной оценке ситуации, а также в постановке и выполнении боевых задач.

«11 мая мы высадились на точку, перешли железнодорожную насыпь и попали под минометный обстрел. Связи не было. Мы разошлись с основной группой. Военный-связник сориентировал меня, куда нам двигаться дальше. Впереди чистое поле. У меня 14 бойцов. Дал команду двигаться парами на расстоянии 30-40 метров друг от друга. Ребята передвигались под шквальным пулеметным огнем. Я нашел воронку от мины, залег. Сначала пули свистели над головой, потом увидел фонтанчики на земле — к нам пристрелялись. Вдвоем с командиром второго взвода, позывной «Бонд», мы следили за передвижением нашей группы. И все это продолжалось в течение трех часов», — вспоминает доброволец.

«Когда начался артобстрел по той точке, откуда по нам вели огонь, в дымовой завесе мы двинулись к лесополосе, где находилась основная группа. Бойцы нас встретили, забрали вещи. Казалось, сил идти уже нет, но я — заместитель командира! Расставил дозоры, распределил бойцов, заняли круговую оборону, начали окапываться. До сумерек нас постоянно обстреливали. Вот таким оказалось наше боевое крещение», — поделился Игорь Гончаров.

Иногда бойцам казалось, что живыми из-под минометного обстрела им не выбраться. Но они преодолевали внутренний барьер и говорили себе: «Выжить можно!».

«На тебя смотрят ребята, ты просто не имеешь права падать духом. Во время выполнения боевых задач мы с командиром роты Михаилом Литвиненко менялись — или он шел впереди, я прикрывал, или наоборот. И бойцы всегда знали — оба командира рядом», — подчеркнул кубанский казак.

Сегодня в специальной военной операции в Донбассе принимаются участие 1155 казаков Кубанского казачьего войска.