Москва, 4 августа, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе ещё четыре украинских беспилотника и перехватили пять снарядов реактивных систем залпового огня за сутки в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает 4 августа Минобороны РФ.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

Беспилотники сбиты в ДНР, в районах Андреевки и Дружного, а также у Изюма и Дмитровки в Харьковской области.

Пять снарядов РСЗО перехвачены у Дружного в ДНР, у Солнечного и Музыковки под Херсоном.

Всего с начала проведения Россией спецоперации уничтожен 261 украинский самолёт и 145 вертолётов, 1673 беспилотника и 361 зенитный ракетный комплекс. Также уничтожено 4244 танка и других боевых бронированных машин, 786 боевых машин РСЗО, 3251 орудие полевой артиллерии и миномётов, 4696 единиц специальной военной автомобильной техники.

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