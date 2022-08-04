Луганск, 4 августа, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Группа испаноговорящих наёмников уничтожена в Харьковской области в результате удара артиллерии союзных сил российской армии и республик Донбасса. Об этом сообщил 4 августа источник в одном из боевых подразделений.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО в Донбассе

Наёмники находились в селе Русская Лозовая. Предположительно, это испанцы — испанскую речь засекли при радиоперехвате, но точных данных об их гражданстве пока нет. Артиллерийский расчёт нанёс по ним удар 30 июля.

«Тридцатого июля в Русской Лозовой были уничтожены порядка пяти и ранены около десяти наёмников, по нашим данным, — испанцы», — сказал собеседник РИА Новости.

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