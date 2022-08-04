Канберра, 4 августа, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Зимой в Канберре холодно, летом жарко, а кольцевых развязок в городе больше, чем в любом мегаполисе Австралии, но похоже, что жителям столицы это нравится. Новое исследование Университета Канберры показывает, что жители столицы счастливее, чем другие горожане по всей Австралии. Об этом 4 августа написала The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

Ведущий исследователь, профессор Джеки Ширмер написал, что «Канберра уникальна, а уровень благосостояния в городе довольно высок».

В то же время в исследовании отмечается снижение уровня пригодности для жизни в Канберре — с 94,7% в 2020 году до 87,8% в нынешнем. Наибольшее снижение индекса счастья было замечено среди молодых людей, лиц, осуществляющих уход, арендаторов и людей, проживающих в квартирах. Эти группы особенно сильно пострадали от карантина 2020 и 2021 годов, когда сказалась социальная изоляция и экономическое давление.

«Результаты показывают, что среди этих групп влияние COVID-19 на их возможность общаться, учиться, работать в очном форме, а также участвовать в общественных мероприятиях оказало значительное влияние», — отметил Ширмер.