Кабул, , 12:29 — REGNUM Фронт сопротивления Афганистана во главе с Ахмадом Масудом в ответ на убийство Аймана аз-Завахири в Кабуле заявил, что пребывание лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в столице Афганистана показывает, что страна вновь стала местом концентрации экстремистских группировок и убежищем для террористов. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Террорист Иван Шилов © ИА REGNUM

В своём заявлении от 3 августа фронт обосновал своё сопротивление талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и заявил, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предоставляет прибежище наиболее опасным экстремистским группировкам и международным террористам.

Фронт сопротивления добавил, что хотя лидер «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и уничтожен, у террористических группировок, подобных «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), есть хорошие шансы на возрождение.

«Резиденция лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в самой безопасной части столицы Афганистана является явным признаком того, что наша дорогая Родина вновь стала местом концентрации экстремистских группировок и убежищем для террористов, и каждый день наш народ несёт жертвы. Это угрожает странам региона и мира», — говорится в заявлении.

Фронт сопротивления заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их «антигуманные» действия привели к тому, что национальный суверенитет, территориальная целостность и воздушное пространство Афганистана неоднократно нарушались иностранными силами, а национальная гордость афганского народа была ранена.

Фронт подчеркивает, что взаимодействие с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и игнорирование масштабов угрозы терроризма явится серьёзным вызовом безопасности региональных и других стран.

Фронт сопротивления призвал страны сотрудничать с ним в борьбе с терроризмом и заявил, что в долгосрочной перспективе авиаудары будут иметь противоположный эффект, независимо от объективных факторов.

Напомним, Айман аз-Завахири, лидер «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), был убит в кабульском районе Ширпур в результате удара американского беспилотника 31 июля. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) первоначально заявили о попадание ракеты в пустующий дом, но позже подтвердили факт авиаудара. Официальный представитель движения Забихулла Муджахид заявил, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осуждает этот инцидент вне зависимости от его целей.