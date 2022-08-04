Белгород, 4 августа, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Будущее Белгородской области после завершения специальной военной операции будет строиться в рамках «треугольника» Белгород — Харьков — Сумы. Об этом на творческой встрече с жителями Белгорода сказал депутат Государственной думы Анатолий Вассерман (СРЗП), говоря о перспективах развития региона после завершения специальной военной операции, сообщает 4 августа корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

«Очевидно, перспективы треугольника Белгород — Харьков — Сумы очень хороши», — сказал депутат Госдумы.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Вассерман (СРЗП) заявил, что в скором времени Украина лишится возможности всерьёз атаковать территорию региона и выразил надежду на то, что к 8 ноября 2022 года, дате парламентских выборов в США, «террористическая организация Украина будет если не полностью ликвидирована, то в лучшем случае сведена к двум-трём площадкам».