Москва, 4 августа, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 5 августа в Сочи обсудят вопросы энергетики и расширение торгово-экономических связей двух стран, сообщает 4 августа пресс-служба Кремля.

kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

«Планируется детально обсудить тематику российско-турецкого многопланового сотрудничества, включая перспективы дальнейшего расширения торгово-экономических связей и ход реализации совместных стратегических проектов в сфере энергетики. Имеется в виду также продолжить обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на встрече в Сочи, запланированной на 5 августа, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят вопросы двухстороннего взаимодействия.

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