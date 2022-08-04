Канберра, , 12:20 — REGNUM В Австралии скоро может почувствоваться некоторое облегчение в перегруженной системе здравоохранения. Об этом 4 августа сообщил министр здравоохранения страны Марк Батлер в эфире телеканала Nine News.

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Батлер отметил, что есть обнадеживающие признаки того, что Австралия прошла пик последней волны распространения COVID-19 и гриппа.

«Мы пока еще не утверждаем это с полной уверенностью … Кажется, что в некоторых штатах количество случаев заболевания снижается, а количество пациентов сократилось за последние пару недель», — сказал он.

Но, по его словам, на медицинских работников по-прежнему оказывается большое давление, поскольку около 5 000 человек в настоящее время находятся в больнице с COVID-19 по всей Австралии.

«Мы втайне надеемся, что достигли пика раньше, чем ожидали», — сказал Батлер.