Оттава, 4 августа, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Канадская студия Behaviour Interactive выпустила симулятор свиданий Hooked on You с убийцами из Dead by Daylight. Релиз прошел в рамках прямой трансляции Behaviour Beyond.

Скриншот с YouTube Dead by Daylight

Игроку предстоит побывать на «Острове Убийц» и сходить на свидание с каждым из четверки киллеров, что узнать о них и об их секретах. Игра выполнена в стиле визуальной новеллы.

Напомним, что в рамках прямой трансляции Behaviour Beyond студия анонсировала совместный проект с Resident Evil. В нём игроку предстоит встретится с Адой Вонг, Ребеккой Чемберс и Альбертом Вескером.