Ереван, 4 августа, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В Нагорном Карабахе нет военных из Армении, заявил 4 августа премьер страны Никол Пашинян.

Photolure Никол Пашинян

По его словам, армянских военных нет на территории Нагорного Карабаха, где произошло обострение конфликта.

Также Пашинян назвал обстановку на линии соприкосновения напряжённой.

Как сообщало ИА REGNUM, ОДКБ призывает участников конфликта в Нагорном Карабахе отказаться от применения силы.