Донецк, 4 августа, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Донецке в результате артиллерийской атаки со стороны украинских войск погибла девушка, сообщает 4 августа Readovka.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

По информации СМИ, девушка погибла при ударе, который киевские силовики нанесли по гостинице «Донбасс Палас». Журналисты рассказали, что возле входа в отель разбросаны личные вещи — сумка и телефон, который мог находиться у погибшей в руках.

На асфальте на месте происшествия следы крови, поверхность дороги усыпана осколками — при ударе оказалось повреждено остекление гостиницы.