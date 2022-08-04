Москва, 4 августа, 2022, 11:41 — ИА Регнум. «Взлом моей страницы в соцсети «ВКонтакте» — это проявление информационной войны». Об этом сегодня, 4 августа, в интервью РИА Новости заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Такие взломы, по его словам, случаются не впервые, и от них никто не застрахован. «Когда я занимал пост председателя правительства РФ, мне доводилось сталкиваться с подобными атаками», — уточнил Медведев.

«Компетентные службы проводят проверку после взлома. Виновные безнаказанными не останутся», — отметил Медведев.

ИА REGNUM сообщало, страница заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева в социальной сети «Вконтакте» была взломана 1 августа.

Читайте подробнее: Помощник Медведева заявил о взломе страницы политика в соцсети «ВКонтакте»