Нью-Йорк, США, 4 августа, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщили, что 11,7 млн жителей Судана столкнулись с угрозой голода. Об этом сообщает Al-Araby-al-Jadid со ссылкой на заявление организации.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Судан

По последним данным, за прошедший год число людей, столкнувшихся с угрозой города, выросло на два миллиона.

По оценке ООН, обострение продовольственного кризиса в основном вызвано нестабильностью экономики страны, продолжительными засухами, сокращением посевных площадей и неустойчивыми осадками.

«Большинство тех, кто страдает от острого голода, проживает в столице Хартуме и в регионе Дарфур, а также в провинциях Кассала и Белый Нил, которые являются наиболее пострадавшими районами. Около 4 миллионов детей в возрасте до пяти лет, а также беременных и кормящих женщин страдают от острого недоедания и нуждаются в жизненно важном гуманитарном питании, в том числе 618 950 детей в возрасте до пяти лет, страдающих от тяжелого острого недоедания, из из которых около 93 000 страдают от осложнений со здоровьем и нуждаются в специализированной помощи», — говорится в заявлении ООН.