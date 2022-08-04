Донецк, 4 августа, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Кировский район Донецка оказался под огнём украинской артиллерии. Об этом 4 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 10:40 с позиций в населённом пункте Невельское украинские войска обстреляли Кировский район Донецка. Всего выпущено десять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ дважды обстреляли Ворошиловский район Донецка.