Донецк, 4 августа, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли центральный район Донецка. Об этом 4 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

В 10:28 был нанесён удар с позиций украинской армии в населённом пункте Первомайское. По Ворошиловскому району Донецка было выпущено два снаряда калибра 155 мм.

Ранее украинская артиллерия выпустила по Ворошиловскому району три снаряда калибра 155 мм.