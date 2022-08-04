Донецк, 4 августа, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Расположенный в центре Донецка Ворошиловский район попал под обстрел украинской артиллерии. Об этом 4 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 10:20 с позиций в Первомайском украинские войска открыли огонь из ствольной артиллерии калибра 155 мм (стандарт стран НАТО) по Ворошиловскому району Донецка.

Всего выпущено три снаряда.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецке обстреляли пятизвёздочную гостиницу «Донбасс Палас».