Москва, 4 августа, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась выступил с обращение к участникам конфликта в Нагорном Карабахе.

Эмблема ОДКБ

В связи с обострением ситуации, генсек призвал стороны конфликта, Азербайджан и Армению, воздержаться от применения силы.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер Армении Никола Пашинян назвал ситуацию в Нагорном Карабахе напряжённой.