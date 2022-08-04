Алжир, 4 августа, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Министерство обороны Алжира отчиталось о проведении ряда военных операций вблизи государственной границы с Марокко. Об этом 4 августа сообщает Algerie Presse Service, ссылаясь на заявление ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Алжир

По последним данным, в период с 27 июля по 3 августа подразделения Народной национальной армии Алжира задержали 42 контрабандистов, которые организовывали транспортировку наркотиков через границу. Военные задержали партию в 129 кг наркотиков.

«В рамках борьбы с организованной преступностью и в продолжение активной борьбы с наркотрафиком, сводными отрядами Народной национальной армии проведены аресты во взаимодействии с различными службами безопасности на территориях 2-й и 3-й военных округов. Пресечены попытки транспортировки наркотиков через границу с Марокко в количестве 129 кг», — сообщили в Минобороны Алжира.