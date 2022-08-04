Макеевка, ДНР, 4 августа, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В Макеевке в результате обстрела со стороны боевиков ВСУ пострадала мирная жительница, сообщили 4 августа в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Вооруженные формирования Украины атаковали Червоногвардейский район Макеевки, по улице Песчаной ранена женщина», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие 24 часа киевские боевики 63 раза подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики.

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