Донецк, 4 августа, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования совершили обстрел Петровского района Донецка. Об этом 4 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

В 9:50 зафиксирована атака с позиций в Красногоровке. Удар нанесён по Петровскому району донецкой столицы, всего выпущено пять снарядов калибра 122мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее под миномётный обстрел попала Старомихайловка.