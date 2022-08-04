Донецк, 4 августа, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под огнём украинской армии оказался населённый пункт Старомихайловка. Об этом 4 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

В 9:30 с позиций в Красногоровке киевские боевики обстреляли Старомихайловку, выпустив пять мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку.