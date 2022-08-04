Багдад, , 10:56 — REGNUM Глава движения «Армия Махди» Муктада ас-Садр, возглавляющий протест в столице Ирака, призвал распустить парламент страны. Об этом 4 августа сообщает Shafaq.

Муктада ас-Садр Khamenei. ir

По данным журналистов, Садр обратился с речью к сторонникам в ночь с третьего на четвёртое августа, призвав их продолжать акции протеста у правительственных резиденций до тех пор, пока правительство не выполнит требования демонстрантов.

Садр также заявил, что не планирует вставать во главе Ирака и не использует протест в своих личных целях.

«Я не принимал решения баллотироваться на новых выборах, но злонамеренные судебные процессы помешали формированию правительства большинства. Теперь мы призываем к роспуску действующего парламента и досрочным перевыборам», — заявил аль-Садр.