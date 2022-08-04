Донецк, 4 августа, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Украинские артиллеристы нанесли удар по Донецку. Об этом 4 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 9:35 с украинских позиций в населённом пункте Первомайское был открыт огонь по Донецку. По мирным кварталам выпустили десять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские войска совершили обстрел Еленовки.