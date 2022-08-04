Баку, 4 августа, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Незаконные армянские вооружённые формирования присутствуют в Нагорном Карабахе и устраивают провокации, это привело к обострению ситуации в регионе. Об этом говорится в опубликованном 4 августа комментарии МИД Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

МИД Армении 3 августа выпустил своё заявление, в котором обвинил Баку в нарушении положения трёхстороннего заявления о полном прекращении боёв в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года. Азербайджанский МИД отверг эти обвинения.

«Подчёркиваем, что причиной возникшей напряжённости является именно присутствие на азербайджанских территориях незаконных армянских вооруженных формирований и совершаемые ими провокации», — заявили в Баку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе наблюдается очередное обострение армяно-азербайджанского конфликта. Так, 3 августа в Баку сообщили о гибели азербайджанского солдата. В Арцахе заявили о двух атаках со стороны Азербайджана с применением беспилотников и миномётов, гибели двоих карабахских военнослужащих. В Карабахе объявлена частичная мобилизация.

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