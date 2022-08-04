Санкт-Петербург, 4 августа, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И. П. Павлова выделили 72 бюджетных места для граждан ДНР, ЛНР и детей погибших и раненых участников специальной военной операции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе университета.

(сс) Екатерина Борисова ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И. П. Павлова Минздрава России

По данным ответственного секретаря приемной комиссии вуза Елены Пименовой, заявления на поступление в рамках специальной квоты от этих категорий абитуриентов поступали. Однако граждане ДНР и ЛНР заявления не подавали.

«Дети погибших или раненых участников специальной военной операции подали четыре заявления на места в рамках специальной квоты. Чаще всего на лечебное дело», — содержится в сообщении.

Напомним, что на обучение на бюджетной основе в Российский государственный институт сценических искусств (РГИСИ) в Петербурге приняли пять абитуриентов из ДНР и ЛНР.