Донецк, 4 августа, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Петровский, Кировский и Ворошиловский районы Донецка, сообщили 4 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:50 (совпадает мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибр 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Кроме того, в 10:10 мск киевские боевики обстреляли Кировский район, выпустив пять снарядов калибра 122 мм.

В 10:20 и 10:28 мск боевики ВСУ обстреляли Ворошиловский район, выпустив в общей сложности 10 снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие 24 часа киевские боевики 63 раза подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики.

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