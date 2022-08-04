Донецк, 4 августа, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Украинские войска открыли огонь по зданию драматического театра в Донецке, где проходит прощание с Героем России Ольгой Качурой. Об этом 4 августа сообщает РИА Новости.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

По информации СМИ, сейчас центр Донецка находится под интенсивным обстрелом со стороны украинских войск. Удар нанесён по зданию драмтеатра, где проходит прощание с полковником Ольгой Качурой.

Уточняется, что в здание попали как минимум два снаряда.