Донецк, 4 августа, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Старомихайловка в Донецкой Народной Республике, сообщили 4 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:30 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — н. п. Старомихайловка: выпущено 5 мин калибра 120 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие 24 часа киевские боевики 63 раза подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики.

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