Ереван, 4 августа, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе является напряжённой. Об этом заявил премьер Армении Никола Пашинян.

А1+ Никол Пашинян

По его словам, в республике не ведутся активные боевые действия на линии соприкосновения. Однако в целом ситуация остаётся напряжённой.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 1 августа. В зоне конфликта произошли стычки между азербайджанскими и армянскими военными.